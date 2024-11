Cor 14 maggio 2023 Rottamazione quater: novità per gli algheresi Emendamento approvato dalle commissioni Finanze e Affari sociali della Camera dei Deputati: anche ad Alghero ci si potrà avvalere delle sanatorie previste dal Governo. Plauso da Forza Italia



ALGHERO - Il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero accolgono con soddisfazione le ultime novità relative alla cosiddetta rottamazione quater, relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e che consente la loro estinzione con il solo versamento del capitale e delle spese.



Per effetto di un emendamento approvato dalle commissioni Finanze e Affari sociali della Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del dl 34/2023, infatti, gli enti territoriali potranno introdurre le sanatorie, sia nel caso di riscossione diretta dei loro carichi sia in caso di affidamento del servizio di riscossione ai soggetti privati.



«Si tratta di una misura sollecitata dal nostro partito anche con la predisposizione di un emendamento specifico per il tramite del nostro assessore alle Finanze. Inizialmente la misura riguardante i carichi dal 2000 al 2022 trasmessi all’Agenzia delle Entrate escludeva i Comuni, come il nostro, che si avvalgono di società in house o altre società abilitate. Con l’approvazione dell’emendamento nelle due commissioni della Camera, pertanto, si è finalmente rimediato a questa evidente stortura normativa che penalizzava i cittadini algheresi».