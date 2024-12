Cor 24 maggio 2023 Ad Alghero le Carte ritrovate di Antonello Marotta Venerdì 26 maggio, alle ore 19, la galleria Bonaire Contemporanea in via Principe Umberto, 39 ad Alghero inaugura il primo appuntamento della rassegna d´arte contemporanea Segreti con Carte ritrovate, personale di Nicola Marotta



ALGHERO - Nicola Marotta sin dalla prima giovinezza ha assorbito la cultura greco-romana che derivava, essendo campano, dalla città e dal territorio in cui ha vissuto e studiato: Napoli e i paesi vesuviani. Nella prima formazione, negli anni Cinquanta e Sessanta, ha appreso un modo di guardare il passato con occhi nuovi, attraverso una concezione moderna, innestata in una tradizione più antica. Questa nuova coscienza è diventata un filtro attraverso il quale intraprendere il suo futuro artistico. Con il tempo, la cultura formativa si è decantata a tal punto che rimangono in vita solo i valori pittorici, al di là del racconto oggettivo della pittura occidentale. Nella metà degli anni Cinquanta Nicola Marotta ha conosciuto le avanguardie nazionali e internazionali, unendo le esperienze più vive del Novecento con la passione per il mondo stratificato del nostro passato, lavorando sulle lacune degli affreschi pompeiani. Su questa linea del tempo eroico ed esistenziale, arcaico e contemporaneo, ha tracciato un suo personale racconto in cui aleggiano esistenze sospese nel cielo della storia: icone di un paesaggio mentale e di una geografia sociale. Nel suo lavoro ha raccontato il nostro tempo, come somma di più registri culturali, sovrapposti inesorabilmente nei labirinti esistenziali. Ha prediletto la composizione preumanistica, quella dell’assenza della prospettiva, che gli consentiva una composizione libera da condizionamenti oggettivi e descrittivi, a favore di un racconto atemporale e concettuale.



Nicola Marotta è nato a Brusciano (Napoli) il 22/08/1936. Ha compiuto gli studi di magistero presso l'Istituto statale di Napoli, sezione pittura. Successivamente ha frequentato corsi parziali di scultura, pittura e nudo nell' Accademia delle Belle Arti della stessa città. Nel 1962 si è trasferito ad Alghero dove attualmente opera.