S.A. 25 maggio 2023 Prostituzione di una 16enne, assolti due algheresi Assolti perchè il fatto non sussiste: cadono le accuse per un 32enne e sua madre di 59 anni, accusati di induzione alla prostituzione dell´allora fidanzata dell´uomo



ALGHERO - Si è conclusa con un'assoluzione una vicenda giudiziara molto delicata che ha coinvolto due famiglie algheresi. L'accusa era di induzione alla prostituzione per un uomo di 32 anni e sua madre di 59, nei confronti dell'allora fidanzata che all'epoca dei fatti, nel 2011, aveva 16 anni.



La giovane frequentava uomoni molto più grandi in cambio di denaro e ricariche telefoniche con l'aiuto e il favoreggiamento del fidanzato e della suocera secondo i legali dell'accusa. Tuttavia, i giudici hanno respinto le richieste di condanna a 5 anni e 14mila euro di multa per lui e a 7 anni e mezzo e 21mila euro di multa per la 59enne perchè "il fatto non sussiste".