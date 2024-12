S.A. 27 maggio 2023 Aperto il Festival Bardunfula a Sassari Il tema di quest´anno è “Vivere la Natura, il mondo è casa..”, vale a dire la questione ecologica, il rapporto complesso tra umani e natura, tra città e ambiente, la complessa relazione di convivenze che si costruiscono nel quotidiano



SASSARI - Con la festosa inaugurazione ha preso il via a Sassari nella parte alta dei Giardini Pubblici, vicino al padiglione Tavolara, la quarta edizione del Festival dei libri e delle culture di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ideato dall'associazione il Colombre e realizzato in sinergia con altre realtà sarde, italiane e internazionali. Presenti all'apertura gli assessori comunali Laura Useri (Cultura) e Antonello Sassu (Ambiente). Sabato il Festival spalanca i battenti alle 10.30 e proporrà per tutta la giornata, sino alle 20, giochi, laboratori manuali e musicali, letture guidate, e tanto altro, con momenti dedicati anche ai genitori e agli adulti.



Il tema di quest'anno è “Vivere la Natura, il mondo è casa..”, vale a dire la questione ecologica, il rapporto complesso tra umani e natura, tra città e ambiente, la complessa relazione di convivenze che si costruiscono nel quotidiano. Sabato alle 18 alunni e alunne della 4^ A e 4^ B di via Duca degli Abruzzi dell'Istituto Comprensivo P. Tola parleranno dei Diritti dell'Infanzia e presenteranno una richiesta al Comune di Sassari: l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Tra gli ospiti della serata inaugurale Claudio Madia, che ha proposto lo spettacolo “Piccolo circo”.



Madia ha lavorato come attore nella prima e seconda serie del programma televisivo per bambini L'albero azzurro in onda su Rai 2 e su Rai 1 dal 1990 al 1997. Dal 1998 al 2001 ha condotto il programma La scuola in diretta su Rai Educational. Ha fondato negli anni '90 la Piccola Scuola di Circo di Milano ed è tuttora trampoliere ed acrobata per le produzioni operistiche del Teatro alla Scala. Ha scritto numerosi libri per bambine e bambini editi da Mondadori, Feltrinelli e Salani. Bardunfula ha il patrocinio del Comune di Sassari e del Comune di Thiesi (che ospiterà il fesival il 17 e 18 giugno) ed è stato inserito nel cartellone degli eventi di Salude & Trigu, il contenitore ideato dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna.