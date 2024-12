Cor 29 maggio 2023 Nuovo sindaco a Cheremule: battuta l´uscente Salvatore Masia (lista ´Cheremule per tutti´) ha battuto la prima cittadina uscente Antonella Chessa, che ha ottenuto il 39,25% con la lista ´Insieme per Cheremule tra passato e futuro´.



SASSARI - Cheremule, comune della provincia di Sassari, ha un nuovo sindaco. Col 60,75% Salvatore Masia (lista 'Cheremule per tutti') ha battuto la prima cittadina uscente Antonella Chessa, che ha ottenuto il 39,25% con la lista 'Insieme per Cheremule tra passato e futuro'.