La lettera: Intervento in Merenderia

ALGHERO - Oggi l'intervento nell'ex Merenderia di Maria Pia dopo le polemiche dei giorni scorsi. Di seguito la lettera aperta integrale inoltrata alla redazione del Quotidiano di Alghero.



Scrivo a nome dei bambini, ragazzi e genitori frequentatori della Merenderia, splendido spazio di ritrovo per centinaia di ragazzi e bambini appassionati di basket. Infatti quel piccolo ed unico campetto da basket (il solo aperto e liberamente accessibile a tutti nel comune di Alghero!!!!) rischiava di diventare motivo di grande pericolo per tutti coloro che vi si recavano per divertirsi. La struttura ormai in completo degrado e abbandono, resta comunque punto di riferimento per gli appassionati di basket, che senza interruzione, lo hanno assiduamente utilizzato. La fine della gestione dei luoghi e la mancata manutenzione dei tabelloni ha però causato delle lesioni tali da mettere a rischio l’incolumità degli frequentatori. Infatti entrambi i tabelloni dei canestri rischiavano di staccarsi da un momento all’altro ed essere causa di grave pericolo. Oggi, 29 maggio 2023, finalmente, dopo innumerevoli e sollecite richieste formulate (app municipium, assessori, interventi fai da te ecc. ecc.), abbiamo finalmente ottenuto l’intervento tanto atteso di ripristino e messa in sicurezza dei tabelloni. Tale intervento è stato possibile solo dopo aver richiesto l’intervento dei consiglieri Pietro Sartore e Gabriella Esposito, che immediatamente si sono resi disponibili a verificare la grave situazione e ad adoperarsi per la definitiva soluzione del problema. Ringrazio di cuore a nome della comunità dei “baskettari” e di tutti gli amanti dello sport.