Cor 31 maggio 2023 «Bus elettrici, adesso investimenti su Alghero» «Si fa festa ma il trasporto pubblico è da terzo mondo» Mario Conoci si rivolge direttamente all´assessorato ai Trasporti per chiedere il rinnovo dell´infrastrutturazione, oggi ancora inadeguata. Immagini e interviste. Presentazione dei nuovi autobus Karsan 100% elettrici, che entrano a far parte del nuovo parco dei mezzi urbani della città di Alghero







ALGHERO - «Migliora l'efficienza dei servizi con un'attenzione particolare ai temi ambientali. E' un nuovo, importante, passo verso una mobilità sostenibile. Dopo aver rinnovato il parco auto comunale, anche l'azienda pubblica regionale che gestisce il servizio si dota di autobus totalmente elettrici, di dimensioni idonee alla circolazione urbana. Al rinnovo dei mezzi adesso deve necessariamente seguire l'immediato adeguamento dell'infrastrutturazione, con nuove paline intelligenti, fermate e pensiline adeguate all'importanza che la città di Alghero ricopre in Sardegna». Lo ha detto il sindaco Mario Conoci, rivolgendosi direttamente all'assessorato regionale ai Trasporti, chiedendo con determinazione un impegno deciso, con investimenti mirati al miglioramento di un'infrastruttura attualmente inadeguata alle esigenze della città di Alghero.



Questa mattina, nel piazzale del Quarter, la presentazione dei nuovi autobus Karsan dell'Arst, alla presenza dell'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, del presidente del Consiglio regionale Sardo Michele Pais e dei vertici dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti, rappresentata dall'Amministratore unico, Roberto Neroni, e dal direttore Carlo Poledrini. Si tratta di 4 mezzi e-ATAK Classe I, il cui percorso d'acquisto è iniziato circa quattro anni fa. Mezzi forniti dalla società turca Karsan, progettati per garantire il massimo comfort dei passeggeri e del personale conducente dell’azienda, grazie alle diverse soluzioni tecnologiche adottate nella loro realizzazione. Inoltre, gli ambienti spaziosi e il piano di accesso ad altezza ridotta consentono di salire e scendere facilmente dai mezzi, favorendo l’accessibilità delle persone a mobilità ridotta, anziani e genitori con passeggini.



«Per Alghero oggi è un giorno da ricordare - ha concluso Mario Conoci - questi sono eventi dai risvolti tangibili sulla qualità urbana e della vita per tutti i cittadini. Parallelamente proseguono le interlocuzioni con l'Arst per l'ambizioso progetto, ancora in fase preliminare, di riqualificazione generale della stazione centrale alla Pietraia». Anche per l'assessore alla Mobilità urbana «è importante adesso proseguire spediti con l'ammodernamento generale del servizio, così da migliorare anche il rapporti con l'utenza. Nuove pensiline su tutto il tracciato urbano ed extra-urbano, paline informative che riportino con puntualità gli orari di transito dei mezzi e fermate facilmente riconoscibili» conferma Emiliano Piras.