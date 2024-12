Cor 2 giugno 2023 Dune e divieti: cartelli e controlli

Più decoro in pineta a Maria Pia L´assessorato competente lavora anche per l´installazione di idonei bagni pubblici per il periodo estivo. La nuova cartellonistica verrà posizionata nei prossimi giorni e potrà agevolare l´attività di controllo e repressione messa in campo in particolar modo dalla compagnia barracellare



ALGHERO - Massima attenzione all'area pinetata urbana di Alghero. Come previsto dalle norme, l'amministrazione Comunale sta procedendo all'acquisto di apposita segnaletica da posizionare lungo tutta la fascia costiera del sistema dunale di Maria Pia, che avvisi i fruitori di alcuni specifici divieti tra cui quello di attraversare, calpestare e sostare sulle dune. L'Ordinanza Balneare della Regione Sardegna chiarisce infatti che "è sempre vietata la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, nonché il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l’attraversamento".



La cartellonistica verrà posizionata nei prossimi giorni e potrà agevolare l'attività di controllo e repressione messa in campo in particolar modo dalla compagnia barracellare che proprio su quell'area svolge specifica attività estiva. Non sono rari, infatti, i casi in cui i fruitori oltrepassando le barriere esistenti, bivacchino e sostino sulle dune creando cumuli di rifiuti che la mattina vengono rimossi dai dipendenti della ditta "Vosma" che ha, quale servizio rientrante tra le proprie offerte migliorative, anche quello di pulizia della pineta. L'intervento in questione anticipa quanto potrà esser fatto con la nuova progettazione che il settore ambiente sta affidando, al fine di migliorare le criticità rilevate. Tra queste proprio il calpestio dovuto alla fruizione antropica e il campeggio occasionale, a cui seguiranno interventi mirati per la realizzazione di sistemi di accesso, di delimitazione fisica delle dune, interventi di rinaturalizzazione con eventuale piantumazione di specie tipiche dell'habitat anche a seguito di interventi di eradicazione di specie aliene.



Le risorse per la progettazione, circa 20.000 euro, sono state allocate nel bilancio Comunale. «Se pensiamo che sino a l'anno scorso non esisteva e non era mai esistito uno specifico servizio di Pulizia per l'area Pinetata, credo che verso quell'area si stiano facendo importanti passi in avanti. Sicuramente è necessaria maggiore attenzione e interventi pratici, per cui progettiamo al fine di farci trovare pronti per eventuali linee di finanziamento che dovessero presentarsi» sottolinea l'assessore all'Ambiente Andrea Montis. Sull'area in questione si concentrano diverse attenzioni, e si sta cercando anche di valutare una soluzione per installare dei bagni temporanei per la stagione estiva. Ulteriore intervento sarà anche quello di fornire la colonia felina presente nell'area di Maria Pia di apposite e decorose casette per gatti al fine di rimuovere definitivamente la presenza di strutture di fortuna che risultano poco decorose. «A progetto pronto illustreremo anche alla commissione le attività che potranno essere messe in campo» dichiara il presidente della competente commissione Ambiente, Christian Mulas.