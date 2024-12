S.A. 5 giugno 2023 I giovani della Torres in festa Medaglie e applausi al "Vanni Sanna" per i baby calciatori della Scuola Calcio Torres. Le dichiarazioni del presidente Udassi e responsabile Dossena



SASSARI - I genitori li accompagnano allo stadio affidandoli alle cure dei rispettivi tecnici e istruttori, poi prendono posto sugli spalti della tribuna del "Vanni Sanna". E aspettano. Aspettano di vederli uscire dal tunnel e gioire. Perché c’è un diploma per tutti, c'è una medaglia per tutti, ci sono un applauso e un cinque battuto forte sul palmo della mano, e c’è un momento di meritata gioia e Nicola gloria per tutti. La pioggia lascia tregua al sole, e la festa comincia. Lo speaker saluta tutti: è il giorno della premiazione, della festa di fine anno dei bimbi e delle bimbe della Scuola Calcio. A bordo campo c’è il responsabile Sergio Dossena e c'è il coordinatore Marino Vasselli. Ci sono anche il presidente della Torres Stefano Udassi e c’è Pier Luigi Pinna della proprietà Abinsula. Ci sono anche Andrea e Bruno, che per l’occasione “dirigono il traffico” in uscita dal tunnel, e c’è lo staff comunicazione a raccontare questa bella storia.



La voce della Torres li chiama uno per uno, per nome e cognome. Rispondono con un sorriso e corrono su per le scale sino al campo. Aprono le danze i Piccoli amici, di Luca Tilocca e Omar Sechi. Poi i Primi Calci, seguiti da Omar Sechi e Emanuele Marras. A seguire Riccardo Grabesu e Stefano Masala, ancora per i Primi Calci. Pulcini di Sergio Piras e Sergio Marras. Ancora Pulcini di Lorenzo Piu e Luigi Lecca, gli Esordienti di Paolo Derrú, Alessandro Forlì, Andrea Migheli, Mariano Ibba e Giovanni Idini. A chiudere ma solo per classe d’età, gli Esordienti di Francesco Ibba e Alberto Dazara.



Il presidente Stefano Udassi: «Per me è motivo di orgoglio vedere tanti bambini felici che si divertono sull’erba di questo campo e altrettanti genitori che li seguono con rispetto e passione. Grazie a chi ha organizzato questo bellissimo evento, ai nostri allenatori, a tutti i tecnici e ai loro collaboratori». Il responsabile Sergio Dossena: Per me è stato il primo anno con la Scuola Calcio, splendida esperienza: ti ritrovi a lavorare e giocare con bambini e bambine che danno il massimo senza alcun pregiudizio. Grande esperienza. Speriamo di poter fare ancora meglio insieme a tutto lo staff. Grazie ai genitori che ci hanno supportato e sopportato nel corso del progetto. A presto”. Pier Luigi Pinna, Abinsula: «Da due anni ormai la nostra società è al timone della Torres e del suo vivaio. Il risultato più bello è vedere tanti bambini in campo che si divertono, crescono allegri mentre inseguono il pallone coltivando i giusti valori. Da parte nostra cercheremo di crescere ancora, per poterli vedere crescere in questo stadio».