Cor 6 giugno 2023 209° dell´Arma, l´omaggio di Michele Pais ai Carabinieri Il presidente del consiglio regionale sardo, l´algherese Michele Pais, non ha voluto mancare alle celebrazioni di Sassari e Cagliari in onore dell´Arma dei carabinieri, in occasione del 209° anniversario della fondazione



SASSARI - «La Sardegna vi è grata per il vostro costante impegno al servizio della comunità, garantendo sicurezza, ordine, legalità e aiuto in ogni circostanza di emergenza e protezione civile. Viva l'Arma dei Carabinieri, Viva i Carabinieri di Sardegna, Viva l'Italia». Il presidente del consiglio regionale Sardo, l'algherese Michele Pais, non ha voluto mancare alle celebrazioni di Sassari e Cagliari in onore dell'Arma dei carabinieri, in occasione del 209° anniversario della fondazione. «Giusto onorare l'impegno, l'abnegazione e il sacrificio che i nostri Carabinieri mettono quotidianamente al servizio dei cittadini e della loro sicurezza».