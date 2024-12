S.A. 7 giugno 2023 Sorso: altri 3,4 milioni per rete idrica L’Egas dà il via al secondo lotto del progetto che per la sostituzione di oltre 2,2 km di condotte. L’intervento si aggiunge a quello già deliberato lo scorso novembre per un finanziamento di circa 2 milioni di investimento e la riqualificazione di 2,7 km della rete



SORSO - In arrivo a Sorso ulteriori 3,4 milioni di euro per la riqualificazione idrica del centro abitato del Comune della Romangia, in aggiunta a quelli già approvati nel novembre dello scorso anno per circa 1 milione di euro. L’Egas, con determinazione dirigenziale n. 138 del 31 maggio scorso, ha dato il via libera al secondo lotto di interventi sulla rete per il rifacimento di oltre 2,2 km di condotte, in aggiunta ai 2,7 km del primo lotto. I lavori saranno finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 e il progetto, redatto da Abbanoa SpA, potrà essere immediatamente appaltabile.



Un intervento massivo nel centro abitato di Sorso e che, tra la prima e la seconda tranche di lavori, interesserà buona parte del centro abitato. In particolare il lotto recentemente approvato prevede la sostituzione delle condotte con nuove tubazioni in ghisa sferoidale nelle seguenti vie e piazze: Piazza Garibaldi, Prolungamento Via Cristoforo Colombo, Via Alessandro Manzoni, Via Amerigo Vespucci, Via Barisone, Via Benvenuto Cellini, Via Cavour, Via Convento, Via Dante Alighieri, Via Donatello, Via Elsa Morante, Via F. Addis, Via G.Masala, Via Gabriele D'Annunzio, Via Gian Lorenzo Bernini, Via Giandomenico Tiepolo, Via Giandomenico Tiepolo, Via Giosuè Carducci, Via Ludovico Ariosto, Via Michelangelo Buonarroti, Via Municipio, Via Porto Torres, Via Sebastiano Satta, Via Tiziano, Via Torino, Via Ugo Foscolo, Via Unità D'Italia, Via Venezia, Via Vittorio Alfieri, Vicolo Senes, Via Cappuccini, Vicolo Sisini, Strada Provinciale Sorso - Marina Di Sorso, Via Gallura, Via Liconchi, Via Logudoro, Via Mogena, Via Pulteddu, Via Santa Maria e Via Tibulae. La durata dei lavori è fissata in 330 giorni.