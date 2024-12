Cor 10 giugno 2023

Chessa (Lega) sulla Vaccaro: decide l´assemblea

E´ la replica circostanziata e schietta ai consiglieri comunali di opposizione ad Alghero di Monica Chessa, che chiedevano la rimozione dell´assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro dalla giunta comunale algherese

ALGHERO - «Quando si tratta di giudicare sull’operato di chi sta al governo è sempre facile trovare situazioni che possono sembrare trascurate o mai prese in considerazione come problematiche o fatti tali da far trasparire un atteggiamento negligente di chi dovrebbe intervenire e risolvere. Ci si sente così spinti da dover muovere delle critiche negative e puntare il dito sul politico di turno che alla vista di chi non vuol vedere sembra fermo. Noi della Lega stiamo attraversando una fase di ristrutturazione interna a livello regionale e nelle singole comunità della Sardegna, il mio ruolo di Segretario Cittadino eletto dall’assemblea dei militanti è molto recente così come la nuova carica del Presidente Michele Pais alla guida della Lega per tutta la Sardegna; pertanto, qualsiasi tipo di cambiamento degli assetti di governo nei quali abbiamo l’onore e l’onere di essere rappresentati, sarà deciso come sempre è avvenuto ai vertici dell’assemblea. Il Segretario Cittadino non può mandare a casa nessuno egli ha il ruolo di organizzatore e promotore della linea politica del partito, allo stesso tempo è garante istituzionale dell’operato dei delegati, quindi anche degli assessori e dei consiglieri comunali di appartenenza, non può di sua iniziativa rimuovere nessuno dal proprio incarico tantomeno quando questo non è gradito alle figure politiche che non fanno parte della coalizione di maggioranza. Se ci sono altri desideri realizzabili che rientrano nelle mie competenze sarò ben felice di accogliervi tra i nuovi iscritti alla Lega dei Sardi per condividere l’impegno fattivo e metterci al lavoro per muovere insieme un nuovo passo della politica, rivolto al cittadino con serietà e passione, indirizzato alla ricerca delle soluzioni possibili e più immediate per i problemi mai risolti. La Lega Catalana continuativamente e di concerto con l’amministrazione comunale non cesserà mai di essere presente e di garantire un supporto attivo all’andamento e al buon svolgimento dell’operato del Sindaco». E' la replica circostanziata e scheda ai consiglieri comunali di opposizione ad Alghero di Monica Chessa, che chiedevano la rimozione dell'assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro dalla giunta comunale algherese [ LEGGI ].Nella foto: Monica Chessa con Matteo Salvini