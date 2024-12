S.A. 15 giugno 2023 L´Alghero Calcio cala il tris: prime bombe di mercato Ad un passo dall´Alghero ci sarrebbero due giocatori che hanno appena vinto il campionato di Promozione con il Tempio: Sergio Valenti e Matias Giammalva. I giallorossi punterebbero a portare in squadra il centrocampista Carlo Pintus



ALGHERO - Mentre le squadre sono in vacanza le società sportive lavorano per portare a casa i primi colpi del mercato. Non fa eccezione l'Alghero Calcio che dopo la recente promozione sta lavorando per mettere insieme una formazione competitiva per il nuovo campionato di Promozione.



Secondo alcune indiscrezioni la prima bomba potrebbe essere Sergio Valenti, sempre più lontano dal Tempio e oggetto di desiderio di molte squadre del nord Sardegna. Lo seguirebbe anche il difensore argentino Matias Giammalva, anche lui neo vincitore del campionato di Promozione con la società gallurese.



Ma non si fermano qua le ambizioni dei giallorossi che avrebbero puntato anche Carlo Pintus, uno dei centrocampisti più ambiti del mercato, un passato nelle giovanili del Brescia Calcio e recente vincitore della Coppa Italia e della Supercoppa regionale.