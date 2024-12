S.A. 16 giugno 2023 Robotica educativa: corso per le scuole sarde Sardegna Ricerche invita le autonomie scolastiche sarde a candidarsi per il percorso "Robotica educativa 2.0". Otto istituti, due per provincia, saranno ammessi a un programma di formazione rivolto ai docenti. Candidature entro il 26 giugno



CAGLIARI — Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, intende costruire in Sardegna una prima rete regionale di centri di competenza per la robotica educativa. A tal fine invita le autonomie scolastiche sarde a candidarsi per il percorso "Robotica educativa 2.0". Saranno selezionate otto autonomie scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, due per provincia, anche sotto forma di raggruppamenti. Le autonomie scolastiche interessate dovranno presentare una proposta progettuale e un gruppo di lavoro incaricato di svilupparla. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 di lunedì 26 giugno 2023.



Gli istituti o le reti ammesse al programma beneficeranno di:

35 ore di formazione e consulenza specialistica, distribuite in periodo di circa sei mesi; un contributo fino a 1500 euro per l'acquisto della strumentazione necessaria; un contributo variabile da 1750 euro a 5000 euro in base al numero di docenti coinvolti. Le attività di formazione saranno caricate sulla piattaforma SOFIA e ai docenti dei gruppi di lavoro saranno riconosciuti i crediti formativi.