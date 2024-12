S.A. 19 giugno 2023 Ferrovie Turistiche: appalti in Sardegna Rinnovo dell’armamento ferroviario e manutenzione delle linee Mandas-Arbatax, Sassari-Tempio-Palau, Isili-Sorgono, Macomer-Bosa. Intervento finanziato anche con Fondi PNRR



CAGLIARI - Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato la gara per la realizzazione degli interventi di rinnovo e di manutenzione dell’armamento ferroviario su alcune tratte delle linee ferroviarie sarde destinate ad uso turistico a Salcef. Il bando ha un valore di oltre 33 milioni di euro, finanziato anche con fondi PNRR. Gli interventi interessano le linee Mandas-Arbatax, Sassari-Tempio-Palau, Isili-Sorgono, Macomer-Bosa. Una prima fase di lavori riguarderanno interventi di rinnovo e manutenzione dei binari, che rappresentano la quota più importante dell’investimento.



A questi seguiranno altri interventi alle gallerie e ai fabbricati nonché la verifica dei ponti delle linee turistiche regionali - per un totale di 62 milioni di euro - per i quali sono già state avviate le progettazioni e lanciate gare di minor importo. Il Ministero della Cultura ha assegnato questi fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR a Rete Ferroviaria Italiana quale soggetto attuatore degli interventi sulle linee turistiche di proprietà della Regione Sardegna ed in gestione ad ARST. Il completamento dei lavori e la messa in esercizio delle opere realizzate, come da programma del PNRR, è previsto per il 2026.