Vento de l’Alguer: i vincitori del Trofeo Onda Blu

ALGHERO - Si è svolta la terza tappa del campionato Vento de l’Alguer 2023 Trofeo Onda Blu. Il notevole caldo ed il pochissimo vento non hanno fermato gli iscritti alla Terza tappa del Vento de L’Alguer che si è svolta domenica 18 giugno. Al Trofeo Onda Blu, storico sponsor della manifestazione, erano iscritti 17 equipaggi in classe ORC, 13 iscrizioni per le derive, 8 per la veleggiata.



Una leggera brezza ha permesso di portare a termine la manifestazione che ha visto ”Gagliarda” timonata da Niccolò Patetta tagliare il traguardo per prima nella classe ORC Spi e “l’Altra Luna” timonata da Brunello Dessì nella classe No SPI. Nella classe J24 la prima al traguardo è stata “Glicerina” timonata da Pierpaolo Piu. Per le derive nella classe Snipe primo all’arrivo l’equipaggio dei fratelli Cossu e per la classe ILCA 4, il timoniere Bardino con i colori dello Yacht Club Alghero.



Nella categoria Veleggiate prima per le imbarcazioni sotto 10 mt. “Alga” timonata da Silvio Ibba e “Ferula” timonata da Ettore Tanferna per quelle oltre 10 mt. Al momento della premiazione sono state illustrate da Antonio Dessanti Socio della Sezione e Presidente per Sassari e Ittiri di A.I.D.O, le attività e gli scopi della Associazione Italiana Donazione Organi e donate agli armatori borracce personalizzate con il logo della Associazione. Appuntamento ora al 9 Luglio 2023 per il Trofeo MACI.