S.A. 3 luglio 2023 Iacchetti e Ale&Franz in Ricordo di Marta Due giorni di attività, eventi e animazione promossi dall´associazione fondata dai genitori di Marta. Ultimi biglietti per lo spettacolo di domenica 9 a Lo Quarter con Ale&Franz, Enzo Iacchetti, Pino & Gli Anticorpi e Tazenda. Il ricavato a favore della ricerca sui tumori infantili



ALGHERO - Una maratona di solidarietà, spettacolo, sport e animazione andrà in scena ad Alghero sabato 8 e domenica 9 luglio. A promuoverla per il secondo anno consecutivo è l'associazione In ricordo di Marta, fondata dai genitori Gianpiero e Maria Luisa e tanti volontari dopo la sua scomparsa lo scorso anno a causa di un neuroblastoma.



Nella prima edizione sono stati raccolti 35mila destinati alla ricerca dei tumori infantili. Quest'anno la manifestazione avrà inizio sabato e si svolgerà al campo dell'Amatori Rugby Alghero a Maria Pia (ingresso libero) dove avranno luogo tutte le attività organizzate dalle associazioni sportive del territorio di: calcio, pugilato, ippica, danza, rugby, pallavolo, basket e danza.



La serata sarà invece animata da "Meraviglia Eventi" per i più piccoli, dj Mirko e Fabio P. Dalle ore 21.30 entreranno in scena I Tremendi e a seguire dj Steven. Domenica alle ore 21 gran finale a cura della Fondazione Alghero a Lo Quarter con lo spettacolo di musica e cabaret con Ale&Franz, Enzo Iacchetti, Pino & Gli Anticorpi e Tazenda. Gli ultimi biglietti sono ancora acquistabili all'Atelier di via Carlo Alberto 84 e sul circuito Ticket One. Il ricavato delle due serate sarà interamente devoluto all'Associazione Italiana per il Neuroblastoma Onlus e al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Cagliari.



Nella foto: la chiusura della prima edizione