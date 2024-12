S.A. 21 giugno 2023 Inaugurato il Nur Archeopark a Lanusei Il Parco è composto da più strutture che sono riproduzioni di edifici e monumenti dell’antichità sarda, all’interno di un percorso costituito da pannelli illustrativi con le informazioni in tre lingue: sardo, italiano, inglese



LANUSEI - Inaugurato stamane il parco tematico storico/archeologico “Nur Archeopark” nel bosco Seleni di Lanusei. Il Parco è composto da più strutture che sono riproduzioni di edifici e monumenti dell’antichità sarda, all’interno di un percorso costituito da pannelli illustrativi con le informazioni in tre lingue: sardo, italiano, inglese. «Un nuovo attrattore, anche turistico, che, racconta, attraverso un percorso a tappe, la Preistoria e la Storia antica della Sardegna - ha commentato l'assessore Porcu - I pannelli, realizzati con la collaborazione di alcuni studiosi della storia della Sardegna, affiancano alcune riproduzioni di oggetti della Civiltà Nuragica e sono in grado di coinvolgere i visitatori di qualsiasi età».