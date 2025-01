G.P. 25 giugno 2023 Walken: «Meglio una sala buia che film al telefono»



Christopher Walken,tra provocazioni e riflessioni. L'attore é in Sardegna per il Filming Italy Sardegna Festival e in una conferenza stampa piena di spunti interessanti, parla apertamente del cinema e dei suoi ruoli emblematici che gli hanno permsso di entrare nella storia della cultura pop degli ultimi anni • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat