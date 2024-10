S.A. 9 luglio 2023 Alla Fc Alghero arriva Carlo Pintus Ha giocato tra i professionisti in Lega Pro (attuale serie C) con le maglie di Renate e Castiglione; in serie D ha indossato le maglie di Olbia, Astrea, Progetto Sant´Elia e Novese



ALGHERO - Primo grande colpo di mercato della FC Alghero che si è assicurata il centrocampista offensivo Carlo Pintus, un lusso per la Seconda Categoria. Classe '93, Carlo Pintus arriva alla FC Alghero dopo la stagione straordinaria disputata con la maglia dell'Usinese, con la quale ha vinto la Coppa Italia dilettanti e la Supercoppa regionale, dimostrando, ancora una volta, di essere uno dei migliori giocatori in assoluto. Carlo Pintus ha un curriculum di tutto rispetto: è cresciuto con le giovanili di squadre professionistiche come Cagliari prima e Brescia poi.



Ha giocato tra i professionisti in Lega Pro (attuale serie C) con le maglie di Renate e Castiglione; in serie D ha indossato le maglie di Olbia, Astrea, Progetto Sant'Elia e Novese; diverse le stagioni disputate in Eccellenza con squadre come San Teodoro e Valledoria. Poi, per scelte lavorative, ha deciso di avvicinarsi a casa ad Olmedo. In Promozione ha giocato con Thiesi, Lanteri e, nella stagione appena conclusa, con l'Usinese.



Giocatore talentuoso, con la una spiccata personalità, Carlo Pintus, nonostante numerose altre proposte, ha scelto il progetto Fc Alghero: «Sono molto felice di far parte del progetto Fc Alghero, per tutto ciò che rappresenta. Voglio contribuire a trasformare quello che ad oggi è un percorso, in un ciclo vincente, portando la mia esperienza e la mia voglia di competere sempre. Sarebbe stato più semplice stare in altre categorie – sottolinea Pintus - ma per più motivi, sia calcistici che di vita, vivo questa sfida con grande entusiasmo e ambizione, con enorme fiducia come quella che hanno riposto su di me, in tutto e per tutto, il presidente Alessandrini e il vice presidente Marras».