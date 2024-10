Cor 11 luglio 2023 All´Alghero due giovani terzini Arrivano entrambi in prestito dal Cagliari e sono un prodotto del vivaio del Centro di Formazione. Interessavano a diverse squadre di serie D ed Eccellenza ma l’ha spuntata la società giallorossa



ALGHERO - L’Alghero prosegue la campagna di rafforzamento in vista della stagione 2023/24 che vedrà la squadra di mister Giandon ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Proprio grazie agli strettissimi rapporti con il Cagliari, società di provenienza del neo allenatore giallorosso, ecco un’importante operazione: dal club del presidente Giulini arrivano, in prestito, due giovani interessanti che erano seguiti da diverse squadre di serie D ed Eccellenza.



Vestiranno la maglia giallorossa sia il terzino sinistro Giacomo Pinna (classe 2005) sia il terzino destro Francesco Dore (classe 2006), che Gian Marco Giandon conosce molto bene. Il primo è cresciuto proprio ad Alghero e due anni fa è stato convocato nella Rappresentativa. Il secondo ha fatto la trafila sempre con il Centro di Formazione del Cagliari con sede ad Alghero, poi a 15 anni si è trasferito a Cagliari, giocando con le formazioni dei Giovanissimi e degli Allievi, quindi un anno a Olbia.



Entrambi i giocatori arrivano dal Cagliari con la formula del prestito. Un’operazione importante che conferma l’importante legame tra l’Alghero e il club rossoblu. Il tutto nell’ottica della crescita e monitoraggio dei giocatori e di una pronta risalita della squadra di Alghero in categorie più importanti.