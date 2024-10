S.A. 12 luglio 2023 Prosegue la rassegna di teatro a Sorso La rassegna presenta giovedì 13 luglio la ripresa di “Gran caffe´ Astra” una delle ultime produzioni di Teatro Sassari che ha riscosso grande successo nella passata stagione



SORSO - Dopo il successo del primo appuntamento che ha visto sul palco il progetto in due atti unici "Cant'è mara la fammi" prosegue la rassegna “Teatro a Palazzo Baronale” organizzata dalla compagnia Teatro Sassari con il sostegno del Comune di Sorso, della Regione e della Fondazione di Sardegna. La rassegna presenta giovedì 13 luglio la ripresa di “Gran caffe' Astra” una delle ultime produzioni di Teatro Sassari che ha riscosso grande successo nella passata stagione. I due atti di Mario Lubino per la regia Alfredo Ruscitto e Mario Lubino vedono sul palco (in ordine di apparizione): Alberto Lubino, Mario Lubino, Michelangelo Ghisu, Teresa Soro, Alessandra Spiga, Pasquale Poddighe, Alfredo Ruscitto, Paolo Colorito, Aldo Milia, Pina Muroni, musiche Luca Sirigu. L'opera si ispira al genere del “Café chantant”.



Giovedi’ 20 luglio la rassegna prosegue con “Lu cuzineri” di Mario Lubino regia di Alfredo Ruscitto con Mario Lubino, Teresa Soro, Alfredo Ruscitto, Alessandra Spiga, Paolo Colorito, Pasquale Poddighe, Michelangelo Ghisu, Alberto Lubino. Lo spettacolo che Racconta il dramma della solitudine di due ricchi e nobili anziani a cui manca l’affetto di un tanto desiderato figlio. Giovedì 27 luglio cala il sipario sulla rassegna del Palazzo baronale di Sorso con 2 atti unici, scritti da Georges Feydeau. Il primo dal titolo "Dalla finestra" il secondo "La mamma buonanima della signora”. Per la regia di Alfredo Ruscitto, con Mario Lubino, Alessandra Spiga, Michelangelo Ghisu e Paolo Colorito. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,30.