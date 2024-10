Cor 13 luglio 2023 A Porto Ferro apre lo Spazio Piscina Tre appuntamenti a Porto Ferro: “A cena con Mixed By Erry” 22 luglio; “L’Uomo contro - vita arte e battaglie di G. M. Volontè” 26 agosto; “DEEP TAP” di Alessandro Carta 23 settembre. Contaminazioni tra cinema, musica, storytelling e danza



SASSARI - Una nuova rassegna (Spazio Piscina). Tre serate evento (22 luglio, 26 agosto e 23 settembre). Una idea ben chiara in testa: condividere, contaminare, creare connessioni fra arti e mondi d’arte solo apparentemente differenti in uno spazio riscoperto appena al di là delle dune della spiaggia di Porto Ferro e del Baretto che, insieme all’Associazione Culturale Quartet e grazie all’attivazione di altre collaborazioni, ha lavorato perché l’idea diventasse possibile..



Ridisegnare gli spazi, immaginarli aperti e pronti ad accogliere, pensarli come luoghi ove far incontrare le persone e le arti sviluppando intuizioni e propensioni già presenti, ma ulteriormente declinabili. Porto Ferro è luogo che la natura ha scelto per essere unico. La baia è spazio che accoglie, in cui persone di ogni tipo si incontrano - spesso, molto spesso - al tramonto e al suono della musica, al cospetto della creazione artistica. Il Baretto e la spiaggia sono spazi conosciuti, ricercati e frequentati. Ma a Porto Ferro, c’è ancora di più.



“Spazio Piscina” non è una semplice chiamata al tuffo in acque limpide con qualcosa di indistinto a far da sottofondo al momento. No, “Spazio Piscina” è rassegna di sperimentazione e contaminazioni artistiche in cui proprio la piscina - intesa appunto come spazio - aggiunge una nuova dimensione diventando luogo magico ove poter sperimentare nuove proposte artistiche che possano arricchire ulteriormente l’offerta culturale del Baretto. Proprio per questo è in fase di ottimizzazione e lancio di una serie di tre eventi che uniscono e contaminano tra loro cinema, musica, storytelling e danza, eventi organizzati dal Baretto di Post Ferro in collaborazione con l'Associazione Culturale Quartet e diversi altri collaboratori.