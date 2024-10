Cor 13 luglio 2023 Poste a Santa Maria la Palma, c´è il contratto Impegno mantenuto con i residenti dell´agro e la città di Alghero. In via Sila nr. 41 il nuovo ufficio postale a servizio dei cittadini. Soddisfatti sindaco e assessora al Demonio



ALGHERO - «E' un nuovo impegno mantenuto con i residenti dell'agro e la città - sottolinea il sindaco Mario Conoci - la firma odierna garantirà la riapertura di un servizio essenziale per tutte le borgate». L'Amministrazione comunale di Alghero, dopo aver individuato nella Borgata di Santa Maria la Palma un immobile idoneo per dimensioni, conformazione degli spazi e adeguata luminosità da destinare a Poste Italiane, ha provveduto nella mattinata odierna alla stipula del contratto d'affitto a cui seguiranno i lavori di allestimento ad opera di Poste e la successiva apertura dell'ufficio ubicato in Via Sila nr. 41.



In seguito ai disagi arrecati per la chiusura della precedente sede di proprietà della Regione Sardegna, a causa delle condizioni strutturali del locale non più idonee a garantire la sicurezza del personale e della clientela, gli uffici comunali si erano da subito attivati con la direzione centrale di Poste Italiane per trovare adeguate alternative e venire incontro ai disguidi lamentati da chi in campagna ci lavora e vive.



«Si riducono le distanze tra residenti nell'agro e città, garantendo una presenza più capillare sul territorio comunale di servizi di pubblica utilità, con ricadute positive per cittadini e turisti» rimarca Giovanna Caria, alla guida dell'assessorato al Demanio che ha seguito l'intero iter, che porterà anche alla valorizzazione dell'immobile fino a oggi inutilizzato.



