S.A. 17 luglio 2023 Il nuovo libro di Zucca da Cyrano Mercoledì 19 luglio nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano di Alghero Gavino Zucca presenterà, insieme a Elias Vacca e Roberto Utzau, "Doppio mistero sotto la rocca", il suo nuovo e intrigante giallo



ALGHERO - Mercoledì 19 luglio nuovo appuntamento con le ateprime del festival Dall'altra parte del mare. Alle 21,00, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero Gavino Zucca presenterà, insieme a Elias Vacca e Roberto Utzau, "Doppio mistero sotto la rocca", il suo nuovo e intrigante giallo appena pubblicato dalle Edizioni Newton. Laureato in Fisica e in Filosofia Gavino Zucca si è fatto apprezzare dal grande pubblico dei lettori italiani per la serie di Gialli con protagonista il Tenente Roversi. "Il mistero di Abbacuada", "Il giallo di Montelepre", "Il delitto di Saccargia", "Il misterioso caso di Villa Grada", "Assassinio a Pedra Manna" e "Giallo sulla Riviera del Corallo" sono valsi all'autore una importante serie di riconoscimenti.



Il libro, "Doppio Mistero sotto la rocca": Agosto 1962. Il corpo della giovane Luisella Chessa viene ritrovato sugli scogli, ai piedi della rocca di Castelsardo. Augusto Oggiano, il nonno della vittima, è convinto che la nipote sia stata uccisa, ma i carabinieri non trovano riscontri alle sue accuse e archiviano il caso come suicidio. Due mesi dopo, anche Oggiano muore, apparentemente per un malore. Ma il tenente Roversi ha delle perplessità. Infatti, poco prima di morire, Oggiano aveva fatto sapere al carabiniere di avere le prove per incastrare l’assassino di sua nipote: una coincidenza troppo sospetta per non stimolare il fiuto del tenente.



E infatti, l’autopsia dimostra che l’anziano è stato avvelenato. Mentre le indagini sembrano concentrarsi su un unico sospettato, Roversi scova nuovi indizi che lo portano a dubitare di una ricostruzione apparentemente inattaccabile. Possibile che le morti di Oggiano e Chessa nascondano più di quanto sembri? Dall’altra parte del mare è il festival letterario organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, Fondazione Sardegna, La Camera di Commercio di Sassari con il Programma Quadro “SALUDE & TRIGU” e Amministrazione Comunale di Putifigari.



Nella foto: Gavino Zucca