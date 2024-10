S.A. 17 luglio 2023 Concorso Creator Lego: algherese alle finali Cosimo Carta, 12enne di Alghero, ha conquistato il primo posto, su 12 partecipanti provenienti da tutta la Sardegna, al contest tenutosi il 16 luglio a San Sperate



ALGHERO - Cosimo Carta, 12enne di Alghero, ha conquistato il primo posto, su 12 partecipanti provenienti da tutta la Sardegna, al contest tenutosi il 16 luglio a San Sperate, valido per le qualificazioni al concorso regionale Creator Lego organizzato per la sesta edizione dall'Associazione Culturale Karalisbrick presso il Museo del Mattoncino a Cagliari il prossimo dicembre. Cosimo si è portato a casa la vittoria con il suo diorama (ambientazione in scala ridotta) dal titolo “classroom", una riproduzione fedele della sua (ex) classe "I^B" della scuola media Grazia Deledda, sezione musicale Alghero.



A fare compagnia sul podio al giovane algherese, il 2° classificato Leonardo Cadoni con la riproduzione "Portale dimensionale" e il 3° classificato Lorenzo Schirru con "No alla guerra", entrambi concorrenti di San Sperate. A dicembre Cosimo dovrà confrontarsi con gli altri finalisti ed i loro diorama. verranno votati anche dalle 23 associazioni italiane Lego, oltreché da tutti coloro che vorranno supportare i giovani Creator. L' Associazione Culturale KaralisbricK, formata da un gruppo di costruttori amatoriali sardi dei famosi mattoncini danesi Lego capitanata da Maurizio Lampis, è la fondatrice dell'unico Museo del Mattoncino in Sardegna con sede a Cagliari, aperto tutti i giorni per appassionati (e non) del magico mondo LEGO.