158° Capitanerie di Porto: concerto al Canepa

SASSARI - In occasione del 158° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto, giovedì 20 luglio alle ore 17.30, si terrà un concerto presso il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. L’iniziativa fortemente voluta dal direttore marittimo, Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo è stata favorevolmente accolta dal Presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei conservatori e Presidente del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, Avvocato Ivano Lai, a testimonianza della grande sinergia tra le Istituzioni.



Il Direttore marittimo in occasione dell’Anniversario ha dichiarato: «credo che festeggiare con un concerto 158 anni di storia sia un modo in fondo giusto per rendere onore ad un Corpo, quello delle Capitanerie, antico sì ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro, quale strumento operativo indispensabile allo Stato per svolgere la sua “funzione marittima”, della quale la Guardia Costiera ne è interprete ogni giorno».



La nascita delle Capitanerie di porto, vede l’inizio del suo percorso a Firenze nel lontano 20 luglio del 1865, con il Regio Decreto a firma di Vittorio Emanuele II che sancì a tutti gli effetti l'istituzione del Corpo. L'esigenza di affidare a un'unica Amministrazione la disciplina delle attività della navigazione e dei porti richiese di unificare le capacità professionali dello Stato Maggiore dei porti e quelle dei Consoli di Marina: corpo militare il primo, con attribuzioni di carattere essenzialmente tecnico; civile il secondo, con competenze principalmente amministrative. Una duplice connotazione che ancora oggi conferma le Capitanerie di porto - Guardia Costiera come un unicum nel panorama marittimo mondiale, in grado di far convergere l'anima tecnico amministrativa, che affonda le sue radici nella storia, con quella operativa e tecnologica, che permette al Corpo di proiettarsi sempre di più verso il futuro, per sostenere e proteggere i molteplici interessi che legano l'Italia al suo mare.