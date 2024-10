Cor 18 luglio 2023 Laboratorio delle Strategie: proiezioni ad Alghero L’associazione Laboratorio delle Strategie di Alghero presenta alla cittadinanza il suo ultimo lavoro “I Promessi Sposi”. Ecco tutte le date dove poter assistere alla presentazione del lavoro



ALGHERO - L’associazione Laboratorio delle Strategie di Alghero, che da anni si occupa di persone con disabilità intellettiva, presenta alla cittadinanza il suo ultimo lavoro “I Promessi Sposi”. Il lungometraggio, che vede protagonisti gli utenti dell’associazione, è stato girato negli ultimi tre anni nonostante le difficoltà create dal periodo pandemico.



Una versione parodistica del capolavoro di Alessandro Manzoni che prende vita grazie alla simpatia e all’impegno dei “ragazzi” che vi hanno preso parte. Pur rimanendo fedeli al romanzo, i personaggi sono stati modellati in base alle caratteristiche degli attori e si è voluto dare all’opera una chiave di lettura attuale e che coinvolge il mondo della disabilità.



Le proiezioni saranno tutte ad Alghero: venerdì 21 luglio ore 21 al campetto dietro la chiesa di San Giuseppe, domenica 6 agosto ore 21 presso la sede del Laboratorio delle Strategie in via Morandi 34 (dietro la chiesa di San Paolo) e venerdì 25 agosto ore 18.30 nel salone della chiesa della Madonna del Rosario. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.