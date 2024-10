Cor 18 luglio 2023 Furti in spiaggia: ritrovato il covo Ritrovato dai carabinieri di Alghero un vero e proprio covo di refurtiva: Oltre 130 beni ed oggetti di vario tipo che per genere ed entità potrebbero essere riconducibili a quelli sottratti ai turisti in questo periodo estivo



ALGHERO - Alle Bombarde domenica 9 luglio, ad una turista olandese era stato rubato il suo zaino con all’interno una fotocamera reflex professionale e vari obiettivi, dal rilevante valore economico ed affettivo in quanto custode di numerosi ricordi della sua famiglia. Il modus operandi è sempre lo stesso: aspettano che i turisti si allontanino dall’autovettura, parcheggiata quasi sempre in luoghi non custoditi, così dopo una veloce ispezione dell’area circostante si avvicinano all’auto e, con mezzi di effrazione - visti i danni arrecati ai veicoli - accedono al loro interno prelevandone rapidamente zaini e oggetti di valore.



Acquisita la notizia, i Carabinieri della Compagnia di Alghero, tempestivamente, sono riusciti a rintracciare lo zaino rubato nel locale di una società di spedizione privata della città algherese, preoccupandosi anche di farlo riavere, nel minor tempo possibile, alla turista vista la sua imminente partenza. L’acuta attività investigativa dei Carabinieri, ha consentito anche di arrivare alla precisa identificazione e deferimento dell’indiziato ricettatore, una donna quarantenne, abituale nel compiere furti a danno dei turisti che in estate con consuetudine tentano di godersi con serenità le straordinarie bellezze della terra sarda



Le ricerche serrate dei carabinieri hanno permesso anche di scoprire un vero e proprio covo, all’interno di un’abitazione privata, probabilmente utilizzato per occultare numerosa refurtiva proveniente da un imprecisato numero di furti. Tutta la merce, vista l’impossibilità di dimostrare un lecito titolo di possesso da parte dei proprietari di quell’abitazione, è stata prontamente sequestrata. Ulteriori ed imminenti accertamenti verranno eseguiti dai Carabinieri del Comando Compagnia di Alghero con l’unico obiettivo di restituire agli aventi diritto oltre 130 beni ed oggetti di vario tipo che per genere ed entità potrebbero essere riconducibili a quelli sottratti ai turisti in questo periodo estivo.



Questa pronta e celere risposta dei carabinieri e l’aumento delle loro molteplici attività di controllo del territorio, consentiranno di prevenire potenziali azioni di furto, con il preciso obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e di vicinanza ai cittadini, raccogliendo in maniera sempre più efficace le loro richieste di aiuto ed intervento, specialmente in quelle aree periferiche non servite da sistemi di video-sorveglianza e quindi facili prede per i malintenzionati.