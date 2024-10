Cor 20 luglio 2023 Memoriale per Borsellino e Falcone all’Asinara Proprio nell’edificio dove nel 1985 prepararono i documenti per il maxiprocesso alla mafia. È la proposta di Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna



OLBIA - Un memoriale per ricordare Borsellino e Falcone all’Asinara, nell’edificio dove nel 1985 prepararono i documenti per il maxiprocesso alla mafia. È la proposta di Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna. «In quel luogo non solo hanno trascorso una fase dura e impegnativa della loro grande opera nella lotta alla mafia - sottolinea Cappellacci- ma anche un momento di pieno coinvolgimento delle loro famiglie nella missione per la quale hanno sacrificato la vita. Quel sito deve diventare un luogo di memoria, di testimonianza, meta per le gite scolastiche affinché i loro valori - ha concluso Cappellacci- vengano trasmessi alle nuove generazioni».