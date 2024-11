G.P. 27 luglio 2023 Porto Torres e Portovesme: riqualificazione aree industriali



Il Ministero delle Imprese e Made in Italy con la pubblicazione di due avvisi pubblici, ha destinato più di 30 milioni di euro per finanziare progetti per le imprese destinati alla riconversione e riqualificazione delle due complesse zone di crisi industriale di Porto Torres e Portovesme in Sardegna Il Ministero delle Imprese e Made in Italy con la pubblicazione di due avvisi pubblici, ha destinato più di 30 milioni di euro per finanziare progetti per le imprese destinati alla riconversione e riqualificazione delle due complesse zone di crisi industriale di Porto Torres e Portovesme in Sardegna • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat