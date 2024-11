Cor 5 agosto 2023 Girl Surf Power, semaforo verde a Porto Ferro L´attesa è finita. Martedì 8 agosto si darà il via alla VI edizione del Girl Surf Power, contest di surf unico in Italia, declinato solo al femminile ideato ed organizzato dalla Bonga surf school, in collaborazione con Il Baretto di Porto Ferro e patrocinato dal comune di Sassari



SASSARI - Tutto pronto, col maestrale arrivano le onde. Martedì 8 agosto si darà il via alla VI edizione del Girl Surf Power, contest di surf unico in Italia, declinato solo al femminile ideato ed organizzato dalla Bonga surf school, in collaborazione con Il Baretto di Porto Ferro e patrocinato dal comune di Sassari.



Le surfiste arriveranno da tutta la Sardegna per ritrovarsi nella bellissima baia di Porto Ferro, famosa in tutta Europa per le sue onde e il suo paesaggio mozzafiato. Saranno due giorni di surf, musica e festa in spiaggia di cui uno dedicato alla gara "Only for Girls". Al calare del vento di Maestrale, attivo in questi giorni nell'isola, nella giornata di martedì si avranno condizioni ottimali per il Contest.



Il festival avrà inizio Lunedì 7 agosto con attività e musica in spiaggia per il pubblico presente. A partire dalle 8.30 di martedì ci sarà il ritrovo delle surfiste che verranno istruite dai giudici sul format di gara mentre l'inizio del contest è previsto per le 10.