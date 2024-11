G.P. 7 agosto 2023 Autovelox, intensificati i controlli



I controlli della velocità in Sardegna s'intensificheranno durante il mese di agosto: da oggi, lunedì 7 agosto e fino al 13 di agosto prossimo, le pattuglie della polizia stradale saranno impegnate per le principali strade della Sardegna con gli Autovelox per una intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità