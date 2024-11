Cor 10 agosto 2023 Tutto sulla rottamazione: conferenza ad Alghero In programma venerdì 11 agosto, ore 11, presso la sala conferenza Lo Quarter in Largo San Francesco, alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell´assessora alle Finanze Giovanna Caria (nella foto) e del dirigente del settore Pietro Nurra



ALGHERO - Nella giornata di venerdì 11 agosto, ore 11, presso la sala conferenza Lo Quarter in Largo San Francesco, alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell'assessora alle Finanze Giovanna Caria (nella foto) e del dirigente del settore Pietro Nurra, si terrà una conferenza stampa aperta alla partecipazione di tutti i portatori d'interesse, nel corso della quale sarà presentata una sintesi delle novità relative alla c.d. rottamazione quater, relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, che permette a tutti i cittadini algheresi di aderire al beneficio entro il 30 settembre 2023.