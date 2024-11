M.V. 11 agosto 2023 Vukic punge: il 2024 sarà l´anno delle strade elettorali Satira ma non troppo. Dall´inizio dei lavori per la 4 corsie alla conclusione della “circonvallazione Peru”, tutti sono convinti che verranno rispettati i tempi biblici



ALGHERO – Fra circa 5 miliardi di anni il sole cesserà definitivamente il proprio ciclo evolutivo. Siamo davvero sicuri che per quel periodo il completamento della quattro corsie Sassari-Alghero sia terminato? Michele Pais è convinto di sì. Il Presidente leghista del Consiglio Regionale non sta più nella pelle dall'emozione di poter dichiarare lo sblocco dell'incompiuta che attende da 25 anni di essere ultimata. L'inizio dei lavori, che dovrebbe concludersi dopo appena tre anni per chi ci crede, è previsto per “maggiumai” 2024, in piena campagna elettorale, e già si prevedono apparizioni salviniane lungo il cantiere stradale, con famiglie festanti che agitano bandierine tricolori e neonati da far baciare al Ministro delle infrastrutture impossibili.



Tutti sono contenti: l'ex sindaco Mario Bruno gongola e dice che è lui ad aver reperito le risorse, l'ex sindaco Marco Tedde afferma che il buon esito delle operazioni lo si deve alle sue proteste e sollecitazioni, Christian Solinas si pavoneggia rassicurando che era tutto scritto sul suo computer, quello che gli hanno miracolosamente fregato dall'auto il giorno prima del controllo della finanza. Pure l'attuale primo cittadino Conoci sente l'esigenza di dire qualcosa: «Io la pizza con peperoni e gorgonzola non la digerisco!».



E in questa atmosfera di festa e ottimismo, alla pari delle vacanze natalizie a San Patrignano, lemme lemme si fa avanti l'opera pubblica cittadina più importante degli ultimi mille anni, meglio nota come “circonvallazione Peru”, dal nome di un'antica divinità pagana spesso pronunciata ad alta voce dai proprietari degli oliveti espropriati. L'ultimazione è prevista per il prossimo aprile del 2024, quasi in concomitanza con l'inizio dei lavori della famigerata 4 corsie. Sarà un tripudio di inaugurazioni, tagli di nastri, cene pre elettorali, interviste, documentari e spettacoli di varia umanità. Pare che verrà allestita anche un'importante lotteria in cui si dovrà indovinare la data finale dei lavori. Il montepremi raddoppierà per ogni mese di sforamento della consegna. Si prevedono vincite miliardarie.