Nuova serie tv ad Alghero: casting aperto

S.A. 23 agosto 2023



ALGHERO - Una fiction ambientata ad Alghero e per cui si ricercano varie figure da inserire nelle riprese. La Narteus Impresa Culturale Creativa annuncia la produzione della prima stagione di una nuova serie tv, per la regia di Cesare Furesi. Vedrà la luce a partire dal prossimo autunno e saranno coinvolti nomi importanti del panorama cinematografico italiano affiancati ad attori locali. Furesi nel 2016 ha diretto il suo primo lungometraggio "Chi salverà le rose?", con Carlo Delle Piane, Lando Buzzanca, Caterina Murino e Philippe Leroy. Il film ha ricevuto tre candidature ai Globi d'oro 2017, a Furesi per la miglior opera prima, a Carlo Delle Piane come miglior attore, e a Marcello Peghin per la miglior musica.



Nella foto: Cesare Furesi