Bruno Costantino 23 agosto 2023 L'opinione di Bruno Costantino Ecco la mia Alghero



Quella che vedo io è una piccolissima città di poco più di 40.000

abitanti, con un centro storico bellissimo e ricco di chiese, bei

palazzi, bastioni con passeggiate panoramiche dalla vista mozzafiato con

un tramonto unico, una infinità di negozi, boutique, ristoranti e bar

per tutte le tasche, pizzerie al taglio da 1,2 euro, da asporto, con

forno a legna o elettrico, normali o gourmet, per tutti i gusti e tutte

le taglie, gelaterie in ogni angolo, un porto turistico tra i più

grandi del mediterraneo a ridosso del centro storico e con adiacente un

mega parcheggio, spiagge raggiungibili a piedi, a 600 metri da Piazza

civica, spiagge libere in quantità decisamente superiori a quelle

attrezzate, spiagge in un contesto ambientale meraviglioso come la

pineta e le dune di Maria Pia, anche queste raggiungibili a piedi e

gratuite, spiagge fuori città di piccole e grandi dimensioni, alberghi

di tutte le stelle in città e fuori città, residence, b&b in grandi

quantità, campeggi nelle spiagge in città e fuori dalla città, due

ospedali, un aeroporto a 10 minuti, un porto passeggeri e commerciale a

30 minuti, cinema, discoteche, teatro, asili, scuole, istituti superiori

con un vastissimo ventaglio di offerta formativa, università,

scogliere accessibili dove poter fare il bagno o andare a pescare,

impianti sportivi, Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, Guardia di

Finanza, Forestale etc. E tutto questo con un clima meraviglioso tutto

l'anno, dove anche una brutta giornata è bella da vedere.

Ecco, questa è la mia Alghero, certo che può e deve migliorare, certo

che le strade si rompono e ci vuole del tempo per aggiustarle, certo che

i troppi locali a qualche residente possono dare fastidio certo che...i

certo che sono tanti e non sono di facile soluzione, perché? Vorrei

darvi la mia risposta ma me la tengo e vi suggerisco di candidarvi alle

prossime elezioni, così, giusto per provare, in fondo la politica o la

fai o la subisci. In ogni caso la certezza è che qualsiasi cosa

deciderai di fare ci sarà sempre qualcuno al quale non andrà bene per

partito preso, se aggiusti una buca qualcuna avrà da lamentarsi che hai

aggiustato quella buca piuttosto che un altra, è il lavoro della

opposizione , di qualsiasi corrente esso sia. Comunque ciò che volevo

dirvi è che la mia città, l"Alghero che vedo io è quella che vi ho

descritto e vi sfido a trovare altre città di soli 40.000 abitanti che

possano vantare di avere tutte le cose che ho elencato, ci saranno di

sicuro...ma davvero poche.