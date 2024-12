S.A. 30 agosto 2023 Summerbeach: a Nettuno e Carta la Global Services Summer Cup Alla storica manifestazione di beach volley al Lido di Alghero la vittoria è andata alla coppia formata da Nettuno e Carta, che hanno superato in una finale avvincente la coppia Sanna/Safryghin



ALGHERO - Concluso un altro entusiasmante torneo di beach volley al Summerbeach Village: Nettuno e Carta si aggiudicano la Global Services Summer Cup. Nel weekend del 26 e 27 agosto, giusto prima che il maltempo facesse la sua comparsa, le sabbie del lido San Giovanni di Alghero sono tornate a vivere al ritmo del beach volley al Summerbeach Village. In questa cornice, si è svolto il torneo misto valido per la Global Services Summer Cup, inserita nel circuito Summerbeach.



Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, l'entusiasmo non è mancato, con una competizione che ha mantenuto alta la tensione fino all'ultimo. Gli atleti in campo hanno regalato momenti di grande spettacolo, catturando l'attenzione del pubblico. La vittoria è andata alla coppia formata da Nettuno e Carta, che hanno superato in una finale avvincente la coppia Sanna/Safryghin.



A completare il podio, al terzo posto la coppia Busca e Pegorer, che hanno conquistato un meritato terzo posto. I premi della Global Services Summer Cup sono stati gentilmente offerti da Conad Superstore. Ora, gli occhi sono tutti puntati sul prossimo weekend del 2 e 3 settembre, questo sarà un torneo misto 2X2 che determinerà i campioni del circuito Summerbeach, incoronando il King e la Queen della competizione. L'adrenalina e l'attesa sono già alle stelle, nonostante le incerte previsioni meteo.