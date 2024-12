S.A. 30 agosto 2023 Olbia, aeroporto chiuso per un incendio Un incendio scoppiato in località Enas sta creando pesanti disagi anche al traffico aereo: tre voli dirottati ad Alghero



OLBIA - Un grosso incendio scoppiato in località Enas, a Olbia, ha causato la chiusura temporanea dell'aeroporto Costa Smeralda. Pesanti disagi al traffico aereo a causa della scarsa visibilità.



Sono già stati dirottati ad Alghero tre voli: un Lufthansa da Roma e due di Volotea. Altri collegamenti stanno subendo ritardi sia in arrivo sia in partenza.



Sul posto sono in azione un Canadair della protezione civile nazionale, due elicotteri della flotta regionale e diverse squadre a terra. Le operazioni sono rese difficili dal forte vento di maestrale. E' stato anche chiuso lo svincolo della Sassari-Olbia per la circonvallazione del centro gallurese.



Foto d'archivio