Cor 2 settembre 2023 Alghero Calcio, al via campagna abbonamenti



ALGHERO - Parte ufficialmente la campagna abbonamenti dell’Alghero Calcio, data di scadenza il 24 settembre: più di 20 giorni per sostenere con forza la prima squadra della città di Alghero.

Il costo dell’abbonamento è di 100 euro che si riduce a 60 per le donne e per le persone tra i 16 e i 18 anni – non compiuti – mentre l’ingresso è omaggio per gli under 16. Sono 3 i diversi punti vendita: la club house dell’Alghero al Cuccureddu, il Cafe del Principe in via Antonio de Curtis e Muglia Gas in via XX Settembre.



Con l’abbonamento le tifose e i tifosi hanno la possibilità di abbattere il costo del 50% rispetto alla singola partita: 10 euro, ridotto 5. Già durante la scorsa stagione l’affluenza allo stadio è stata fondamentale per la squadra giallorossa, talmente da diventare un valore aggiunto. Quest’anno, con il salto di categoria e l’importante mercato acquisti, l’ambizione è riempire ad ogni partita tutti gli spazi del Cuccureddu.



«L’ingresso libero per tutte e tutti le persone sotto i 16 anni e il costo ridotto per le donne sono il simbolo di quanto la nostra società sportiva tenga in modo particolare ad avere sugli spalti tutta la cittadinanza di Alghero» dice Giovanni Derriu, dirigente dell’Alghero e responsabile della struttura sportiva che conclude «ogni nostra azione è volta a portare sempre più in alto il nome della nostra città, grazie in anticipo a tutte e tutti gli abbonati».