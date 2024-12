Cor 4 settembre 2023 Soru pigliatutti ad Alghero: pronto alle primarie A sentire il patron di Tiscali ed ex Governatore sardo numerosi politici di estrazione diversa, ma attratti dal grande movimentismo dell´imprenditore, pronto a scendere nuovamente in campo alle elezioni del 2024



ALGHERO - Ad Alghero prima uscita pubblica. Una coalizione pigliatutti, che trasversalmente metta insieme esperienze diverse ma unite da un disegno dalla forte connotazione regionale, fatto di idee comuni e forti, basato sull'identità sarda e la straordinaria potenzialità della Sardegna sui diversi campi del turismo, della cultura e dell'agricoltura. Renato Soru nonostante tutto scalda gli animi, e dopo cinque anni di velata quiete ci rimette la faccia, a discapito delle liturgie dei partiti. A sentire il patron di Tiscali ed ex Governatore sardo ieri sera ad Alghero, nella piazzetta Don Gallo grazie alla Libreria Labirinto, numerosi politici di estrazione diversa, ma attratti dal grande movimentismo dell'imprenditore, pronto a scendere nuovamente in campo alle elezioni regionali del 2024. Come e con chi si vedrà.



Candidato alle primarie del centrosinistra. Se mai Partito democratico e Movimento 5 Stelle, che tutti ormai danno inscindibili alleati pur di sconfiggere la destra, non dovessero trovare la quadra per un candidato pressoché unitario, si ritroverebbero in corsa proprio Renato Soru, che ieri ad Alghero ha pubblicamente annunciato la sua candidatura alle primarie. «Siamo già in ritardo, non ci può essere un modo meno partecipato, meno trasparente e meno democratico per scegliere un candidato, anche perchè le primarie sono nello statuto - ha detto - Comandini e gli altri segretari facciano presto, ormai il tempo è scaduto».



Non si è parlato apertamente di altri progetti, ma i bene informati non escludono altri percorsi, al di fuori dagli schemi classici dei tradizionali schieramenti, e perchè no, proprio contro i più blasonati partiti nazionali, di destra e sinistra, ad iniziare proprio dal Pd. Sarà anche per questo che ieri ad Alghero non mancavano di certo figure riconducibili a idee e coalizioni spesso antagoniste. Tra il pubblico di Alghero tanti politici attivi, ad iniziare dall'ex sindaco e consigliere regionale Mario Bruno, sempre molto vicino a Soru fin dagli esordi in "Progetto Sardegna". Ma anche altri consiglieri comunali in carica, da Di Nolfo (in pole position per la candidatura alle regionali) a Mulas e Ansini (Udc) fino al capogruppo Dem Mimmo Pirisi, Ornella Piras e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. In prima fila il segretario cittadino uscente del Partito democratico Mario Salis con Enrico Daga, ma anche tanti uomini di area centrista, l'attuale coordinatore locale di Sardegna al Centro 20.20, Toti Columbano, dirigenti del Psd'Az e dell'Upc.



Nella foto: l'incontro di ieri ad Alghero con Renato Soru