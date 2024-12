Cor 5 settembre 2023 Caritas Diocesana Arborense: 20 borse di studio L’assegnazione delle 20 Borse di studio avverrà tramite presentazione della domanda e successiva selezione, sulla base della situazione economica familiare e del profitto scolastico



ORISTANO - La Caritas diocesana rinnova il suo impegno in favore dei giovani attraverso la promozione di un bando per l’assegnazione di 20 Borse di Studio. Povertà economica e povertà educativa sono strettamente connesse e istruzione e formazione sono fondamentali per prevenire l’esclusione sociale e contrastare tutte le forme di discriminazione. Le Borse di Studio, del valore di euro 500,00 ciascuna, sono destinate ai maturati dell’a.s. 2022-2023, residenti nel territorio della Diocesi di Oristano, che intendono iscriversi a un corso di Laurea triennale oppure di Laurea magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2023-2024. L’assegnazione delle 20 Borse di studio avverrà tramite presentazione della domanda e successiva selezione, sulla base della situazione economica familiare e del profitto scolastico.