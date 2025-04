Cor 19:59 Ersu, sportello informativo a Nuoro È operativo da oggi, presso la sede amministrativa del Consorzio Universitario Nuorese in via Salaris n. 18, il nuovo sportello informativo dell’Ersu di Sassari



NUORO - È operativo da oggi, presso la sede amministrativa del Consorzio Universitario Nuorese in via Salaris n. 18, il nuovo sportello informativo dell’ERSU di Sassari, attivato grazie alla convenzione sottoscritta lo scorso 11 marzo tra il Presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo StudioUniversitario di Sassari, Daniele Maoddi, e il Commissario straordinario di UniNuoro, Ivan Paglia. L’apertura dello sportello rappresenta un’importante opportunità per gli studenti universitari del territorio, offrendo un punto di riferimento stabile e qualificato per l’accesso ai servizi dedicati al diritto allo studio.



A garantire il servizio sarà la dott.ssa Patrizia Sanna, funzionaria dell’ERSU, presente insedetregiorni alla settimana. Lo sportello fornirà assistenza su tutti i principali servizi offerti dall’Ente: bandi per borse di studio, alloggi e contributi per il fitto casa, servizio mensa, premi di laurea, sussidi straordinari, attività culturali promosse dalle associazioni studentesche, viaggi di istruzionee ulteriori opportunità previste nell’ambito del diritto allo studio universitario.



Lo sportello sarà aperto al pubblico il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 11:00 alleore13:00.

La sede si trova in via Salaris n. 18, al primo piano della sede del Consorzio UniversitarioNuorese. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio telefonicamente al numero 07841949916o tramite e-mail all’indirizzo dirstudio@ersusassari.it. Nei restanti giorni della settimana sarà attivo un servizio digitale per garantire la continuitàdelleattività informative e per rispondere in modo tempestivo alle richieste degli studenti. Con questa iniziativa, l’ERSU di Sassari conferma il proprio impegno nella promozione dell’equitàedell’accesso allo studio universitario, estendendo la propria rete di servizi e rafforzandolacollaborazione con il territorio nuorese.