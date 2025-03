S.A. 14:46 Inaugurazione 463° anno accademico a Sassari Ospite d’onore il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Dopo l’ingresso del corteo accademico sulle note dell’inno universitario “Gaudeamus igitur”, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e del vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni



SASSARI - Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti inaugurerà ufficialmente il 463° anno accademico dell’ateneo martedì 18 marzo alle 11.30 nell’Aula Magna del palazzo storico in piazza Università. Ospite d’onore il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Dopo l’ingresso del corteo accademico sulle note dell’inno universitario “Gaudeamus igitur”, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e del vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni.



A seguire, il Rettore pronuncerà la relazione inaugurale. Interverranno successivamente Antonio Bilotta, Presidente del Consiglio degli Studenti, Paola Murru in rappresentanza del Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e in chiusura Orazio Schillaci, Ministro della Salute. Seguirà la tradizionale allocuzione del Pontefice Massimo dell’Associazione Goliardica Turritana, Pantaleone II Magister Artium. A conclusione della Cerimonia, il Magnifico Rettore proclamerà l’apertura dell’anno accademico 2024-2025, 463° dalla fondazione. Interverranno il Coro dell’Università di Sassari diretto dal Maestro Ciro Cau, e il tenore Francesco Demuro che intonerà l’inno nazionale.



Nella foto: Giovanni Maria Soro e Gavino Mariotti