Concluso il Master sui media a Sassari

Sassari – Si è concluso ieri mattina, con la cerimonia di consegna delle pergamene nell'Aula Magna dell'Università di Sassari, il Master Universitario di I livello in “Educazione ai media, alfabetizzazione digitale e orientamento alla complessità". Il percorso formativo, attivato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e coordinato dal professor Massimo Dell'Utri, è stato promosso dall'Università di Sassari in collaborazione con il Corecom Sardegna (Comitato Regionale per le Comunicazioni).



Grazie al sostegno del Corecom Sardegna, allora presieduto da Sergio Nuvoli, e della Fondazione di Sardegna, è stato possibile offrire significative agevolazioni economiche per l'iscrizione al Master a cittadini e cittadine residenti in Sardegna. La prima edizione di questo percorso ha visto la partecipazione di 16 corsisti (10 donne e 6 uomini) che hanno approfondito le tematiche legate alla complessità dei mezzi di comunicazione tradizionali e digitali.



Il successo di questa prima edizione testimonia l’importanza dell’alfabetizzazione digitale e della formazione nel campo della comunicazione, confermando il ruolo centrale delle istituzioni accademiche e degli enti territoriali nel promuovere iniziative educative di alto livello. Alla cerimonia di chiusura hanno preso parte il Magnifico Rettore Gavino Mariotti, il professor Massimo Dell'Utri e Sergio Nuvoli, che ha promosso l’iniziativa durante la sua presidenza del Corecom Sardegna.