A Sassari inaugurato nuovo anno accademico

SASSARI - Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti ha dato ufficialmente il via al 463° anno accademico dell’ateneo di Sassari nell’Aula Magna del palazzo storico dell’Università. Ospite d’onore il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che è stato accolto in piazza Università dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, dall’Amministratore straordinario della città Metropolitana di Sassari, Gavino Arru, dalla Prefetta Grazia La Fauci, dall’assessore Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu - in rappresentanza della presidente Alessandra Todde-, e dal Rettore.



La cerimonia è iniziata con l’esibizione del coro dell’Università di Sassari diretto dal maestro Ciro Cau. Dopo l’ingresso del corteo accademico sulle note dell’inno universitario “Gaudeamus igitur”, ha suscitato una forte emozione l’inno nazionale italiano cantato dal tenore Francesco Demuro, presenza che ha ulteriormente impreziosito l’evento di oggi. Subito dopo hanno preso la parola per i saluti istituzionali il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, e Franco Cuccureddu per la Regione Sardegna. Tra le molte autorità presenti, altri tre assessori regionali: Desirè Manca (Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale), Armando Bartolazzi (Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale) e Antonio Piu (Lavori pubblici). In questa occasione l’ateneo ha inoltre dato il benvenuto ai Rettori dell’Università del Molise, Luca Brunese, e dell’Università di Andorra, Juli Minoves Triquell.



A seguire, il Rettore ha raccontato nella sua relazione inaugurale i risultati raggiunti dall’ateneo nell’ultimo anno. Il professor Orazio Schillaci, medico, è il Ministro della Salute del Governo presieduto dall’on. Giorgia Meloni. Rettore dell’Università di Tor Vergata fino a ottobre 2022, ha ricoperto ruoli in numerosi organismi scientifici. È autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche su riviste peer-reviewed. Il Ministro Schillaci ha ricevuto in dono il sigillo dell’Università di Sassari. Non è mancata neanche quest’anno l’attesa allocuzione del Pontefice Massimo dell’Associazione Goliardica Turritana, Pantaleone II Magister Artium, al secolo Andrea Lubrano. A conclusione della Cerimonia, il Magnifico Rettore ha proclamato l’apertura dell’anno accademico 2024-2025, 463° dalla fondazione.