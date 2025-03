S.A. 12:14 Uniss: Il 3 e 4 aprile Le Giornate di orientamento Stamattina nel corso di una conferenza stampa, Il Magnifico Rettore Gavino Mariotti e il Prorettore alla Didattica, Pietro Pulina, hanno presentato le Giornate di orientamento Universitario 2025 dell´Università di sassari, in programma giovedì 3 e venerdì 4 aprile nel polo bionaturalistico di Piandanna



SASSARI - “Ogni percorso inizia con una scelta”. Sarà questo il claim che accompagnerà le Giornate di orientamento universitario dell’ateneo di Sassari, in programma giovedì 3 e venerdì 4 aprile dalle 9.00 alle 14.00, presso il polo bionaturalistico di Piandanna. Rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori della Sardegna, l’evento offre un'opportunità unica per esplorare l’ampia offerta formativa dell’Ateneo e ricevere un supporto concreto nella scelta del proprio futuro accademico. Il Magnifico Rettore Gavino Mariotti compirà un giro inaugurale degli stand il 3 aprile alle 10.30. Docenti e studenti guideranno i ragazzi e le ragazze in un viaggio alla scoperta dei 10 dipartimenti dell’Università di Sassari e dei relativi corsi di laurea: 62 in tutto tra triennali e magistrali, area umanistica, scientifica e sanitaria, inclusi 7 corsi internazionali. Saranno presenti anche stand informativi sui servizi agli studenti e si terranno incontri dedicati per approfondire ogni percorso accademico. Ci sarà inoltre l'opportunità di visitare gli spazi informativi dell'ERSU, dell'Accademia di Belle arti "M. Sironi", del Conservatorio di musica "L. Canepa", del Comune di Sassari e di altri enti e istituzioni.



Il ricchissimo programma di attività pratiche prevede seminari e laboratori, tra cui: “Esperimenti di chimica”, “Cambia prospettiva: il mondo delle piante visto al microscopio” e “Infermieristica e trasformazione digitale”; ci saranno poi presentazioni dei corsi di laurea, con focus su discipline come Medicina e Veterinaria, Ingegneria, Scienze dell’educazione, Farmacia, Lettere, Scienze Naturali e molte altre; seminari tematici, tra cui “Medicina: dall’anatomia alla robotica e IA”, “Le batterie sono una miniera: la sfida del riciclo nella transizione energetica” e “Cantiere Pirandello: dai primi manoscritti all'edizione digitale”; attività di preparazione ai corsi a numero programmato e sessioni di orientamento alla scelta universitaria. Le Giornate di Orientamento rappresentano un’occasione imperdibile per confrontarsi con chi ha già intrapreso il percorso universitario e ottenere consigli pratici per compiere una scelta consapevole e informata. L’Ufficio orientamento e servizi agli studenti dell’Università di Sassari ha raccolto 3500 adesioni da parte delle scuole della città e della provincia di Sassari, ma la due giorni è aperta a tutti gli interessati che potranno partecipare individualmente o assieme alle proprie famiglie senza obbligo di iscrizione. L’Università di Sassari ha realizzato una serie di attività di supporto all’evento, pensate direttamente per gli studenti delle scuole superiori. In particolare, è stato realizzato un canale Instagram dedicato, su questa piattaforma verranno pubblicati contenuti mirati all’orientamento, tra cui video e reel in cui gli studenti universitari presenteranno i corsi di laurea ai loro colleghi e colleghe più giovani, raccontando la propria esperienza in modo diretto e immediato.



Nel cortile esterno saranno presenti: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale del Comune di Sassari, Agenzia Dogane e Monopoli, AVIS. Nel piano 1 sarà visitabile il Museo scientifico dell’Università di Sassari e, all’esterno, l’Orto Botanico. Nel piano 0 dello stabile ci saranno i Dipartimenti dell’Ateneo: Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina Chirurgia e Farmacia, Medicina veterinaria, Scienze Biomediche, Scienze dell’uomo e della formazione, Scienze economiche e aziendali, Scienze umanistiche e sociali, Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali. Nel piano 1 dello stabile saranno presenti gli stand dei Servizi agli studenti forniti dal nostro Ateneo (Terza missione, Relazioni internazionali, CLA, Biblioteche, Ufficio orientamento), il CUS, l’ERSU, l’ASPAL, l’Informagiovani del Comune di Sassari, Enti di formazione, tra cui l’Accademia di belle arti M. Sironi, Conservatorio L. Canepa, Consorzi interuniversitari di Nuoro, Oristano e Olbia, Fondazione Accademia Casa dei Popoli e delle Religioni, l’Università degli studi di Cagliari.