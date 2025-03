S.A. 14:18 Di Nolfo al Rettore: riapra scuola specializzazione pediatri Lettera aperta del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo inviata al Magnifico Rettore dell´Università di Sassari Gavino Mariotti sulla riapertura della scuola di specializzazione in pediatria, la riattivazione del Punto Nascita e dell´assistenza pediatrica



ALGHERO - Una lettera aperta che il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo ha inviato al Magnifico Rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti sulla riapertura della scuola di specializzazione in pediatria, la riattivazione del Punto Nascita e dell'assistenza pediatrica, oggi limitata solo all'orario diurno. Di seguito la missiva integrale:



Magnifico Rettore, caro Gavino,



è con profonda preoccupazione che mi interrogo da tempo su quella che reputo una profonda ingiustizia per il mio territorio. Nell'Ospedale Civile di Alghero ormai da quindici mesi non è più possibile partorire: era infatti novembre 2023 quando l’ASL ha predisposto la chiusura temporanea del Punto Nascita all’interno dell’ala nord della struttura. Questo provvedimento, ufficialmente motivato da lavori straordinari di adeguamento di opere edili e impiantistiche ma in realtà legato all’assenza di personale qualificato, ha portato contemporaneamente alla modifica dei servizi ambulatoriali e delle consulenze pediatriche: un autentico disservizio per la cittadinanza costretta a percorrere chilometri per ricevere assistenza pediatrica dopo le 20 e impossibilitata a far nascere i propri figli ad Alghero. Sebbene i citati lavori di manutenzione del gas medico si siano conclusi già nel maggio del 2024 (quasi un anno fa) non c’è stato alcun segnale di ripresa dell’attività né la riapertura del Punto nascita con disagi immutati per cittadine e cittadini. Finalmente nei prossimi tre mesi, quindi fino a giugno 2025, sono in programma quei lavori straordinari e improrogabili di adeguamento delle sale parto, che dovrebbero riqualificare l’intera struttura e adeguarla a standard di sicurezza più alti. Purtroppo però, come emerso recentemente dopo una interrogazione congiunta alla ASL, il problema alla radice di questo disservizio tutt’ora irrisolto resta la carenza di pediatri senza cui è possibile far ripartire il blocco operativo: le ragioni di tale situazione vanno ricercate tra le tante anche nella chiusura, oltre dieci anni fa, della scuola di specializzazione in Pediatria da parte dell’Università di Sassari. Ora mi interrogo insieme a Lei e insieme ai comitati attivi - Comitato spontaneo a difesa della salute, Comitato nuovo Ospedale, Comitato uniti contro la chiusura dell’Ospedale marino e in particolare il Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa – sull’urgenza e la necessità di riaprire la scuola di specializzazione a Sassari così da un lato di creare l'opportunità per agli aspiranti pediatri di non lasciare il nostro territorio, e dall’altra garantire una nuova classe di medici specializzati che possano assistere, curare e far crescere i nostri figli. Un provvedimento che ritengo necessario ed essenziale per garantire a cittadine e cittadini adeguata assistenza sanitaria ed esercitare il diritto di scegliere dove partorire e crescere i propri figli, secondo quei principi fondanti della nostra Costituzione. Credo che questa tematica sia strettamente legata con ciò che ognuno di noi, secondo il proprio ruolo, può e deve fare per il bene della società e della cosa pubblica e il mondo ideale che vogliamo per la nostra comunità. Avrà letto la petizione rilanciata a mezzo stampa da due genitori algheresi, Sara e Davide, che in pochi giorni hanno raccolto oltre duemila firme per la riapertura del Punto nascita: ecco credo sia dovere morale e personale di ognuno di noi di garantire ai tanti Sara e Davide del distretto di Alghero, peraltro molto vasto, il diritto alla salute prima, durante e dopo il parto, ed è importante che ognuno di noi faccia ciò che in proprio potere perché questo accada. Non solo, credo sia un dovere morale di ognuno garantire un reparto di pediatria operativo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 anche nel distretto algherese. È nostro dovere guardare al futuro e programmare a lungo termine, facendo anche scelte dirompenti che esulino da una sterile programmazione confinata al mandato politico, proiettandoci invece a garantire il bene della collettività nel lungo periodo, lasciando ai cittadini ciò che è più importante: una qualità della vita che è diritto inalienabile per tutte e tutti. Caro Magnifico, glielo chiedo con forza: riapriamo la scuola di specializzazione! Le chiedo un impegno straordinario e concreto affinché già dal nuovo anno accademico, di imminente inaugurazione, ci sia l’attesa rinascita della scuola di specializzazione di Pediatria a Sassari. Impegniamoci affinché sia veramente un anno di ri-nascita!