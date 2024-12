16/12/2024 Consiglio, si va già in seconda Scatta la seconda convocazione ad Alghero. Dopo soli sei mesi, segno oggettivo di forti preoccupazioni nel garantire i numero legali per la validità delle sedute. Così incalzano le minoranze: sofferenza politica e di sfaldamento della struttura politica della maggioranza in guerra per le poltrone