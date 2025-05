S.A. 10:51 Tissi: al via i lavori alla Chiesa di Santa Anastasia Sono iniziati i lavori di restauro conservativo della Chiesa di Santa Anastasia grazie ai fondi della programmazione territoriale regionale. Il restauro prevede una serie di interventi fondamentali per garantire la stabilità strutturale della chiesa



TISSI - Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro conservativo, consolidamento statico e adeguamento delle pertinenze della chiesa di SantaAnastasia V.e.M. a Tissi, un intervento reso possibile grazie al finanziamento regionale nell'ambito della “Programmazione territoriale”. Questo progetto rappresenta un momento di grande rilevanza per la comunità locale, che vede in esso non solo un'opportunità per preservare un patrimonio storico di inestimabile valore, ma anche un modello di sinergia tra istituzioni e territorio. Il restauro prevede una serie di interventi fondamentali per garantire la stabilità strutturale della chiesa, tra cui il consolidamento degli elementi portanti, il

risanamento del tetto e la sistemazione dei canali di gronda. Inoltre, sono previsti la pulizia e il

recupero del campanile e della facciata, operazioni che contribuiranno a restituire alla chiesa il suo

splendore originale.



Il sindaco GianMaria Budroni ha espresso la sua soddisfazione per lavvio dei lavori,

dichiarando: La Chiesa di Santa Anastasia rappresenta un pilastro fondamentale della nostra

storia e della nostra comunità. Questo intervento è molto più di un semplice restauro: è un atto di

profondo rispetto verso le nostre radici e un'occasione per sensibilizzare sull'importanza della

conservazione del patrimonio culturale. La collaborazione tra Regione Sardegna e Comune di Tissi dimostra come la cooperazione tra enti possa generare risultati concreti e significativi. Grazie a questo intervento, la Chiesa di Santa Anastasia si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua lunga storia, continuando a testimoniare la fede, la cultura e l’identità della comunità di Tissi per le generazioni.